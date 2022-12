Am dritten Adventswochenende feiern die Weisenheimer wieder ihre Romantische Waldweihnacht auf dem Keschdeberg im Ludwigshain – allerdings mit einigen Abstrichen. Ein Programm sei zwar vorgesehen gewesen und wird auch auf Flyern angekündigt, doch falle dieses Programm aus, sagt Christiane Kesselring, eine der Organisatorinnen. So habe der Posaunenchor der protestantischen Kirchengemeinde seinen Auftritt wegen Erkrankungen abgesagt und die Waldwanderungen bei Kerzenlicht mussten gestrichen werden, weil sich nicht genug Gästeführer gefunden hätten. Verzichten müssen die Besucher auch auf die Schwedenfeuer. Laut rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes seien Schwedenfeuer nur noch erlaubt, wenn ein hoher Zaun aufgebaut wird. „Doch wir werden trotzdem mit Lichtern, Fackeln und weihnachtlicher Dekoration für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen“, verspricht Kesselring. Einige Änderungen gebe es auch bei den Beschickern und die Anzahl der Teilnehmer habe leicht abgenommen. Angeboten werden unter anderem Glasschmuck, Bastelarbeiten, Weihnachtsgebäck, Öle, Essige, in der Pfalz gerösteter Kaffee. Zum Speisenangebot gehören Suppe, Floriansburger, Dampfnudeln und Bratwurst und Glühwein. Auch werden Christbäume verkauft. Geöffnet ist die Waldweihnacht am Samstag, 10. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, von 13 bis 21 Uhr. ann