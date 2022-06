Nach einer zweijährigen Zwangspause freuen sich die Spieler und Offiziellen der Rolliteufel Ludwigshafen auf die Rückkehr in die Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad Dürkheim. Dort findet am Samstag der vierte Spieltag der Powerchair Hockey-Bundesliga 2021/22 statt. Dabei sind die Gastgeber gleich zu Beginn richtig gefordert.

Seit 2020 sorgt das Coronavirus für ein Wechselbad der Gefühle. In der Powerchair Hockey-Bundesliga war damals für den 4. April ein Spieltag in Bad Dürkheim angesetzt und organisiert. Wenige Wochen zuvor sorgte die Pandemie dann für eine Absage der Spiele in Bad Dürkheim. Und die Zwangspause wurde noch länger. Der Lockdown hatte nicht nur den sofortigen Stopp der Bundesligasaison, sondern zunächst ein Trainingsverbot für die Elektrorollstuhl-Hockeyspieler zur Folge.

Zwar wurde ab Juli 2020 vorübergehend unter den damaligen Auflagen der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Doch schon bald war die Halle wieder geschlossen. Die Folge war die erneute Absage der geplanten Powerchair Hockey-Bundesligasaison 2020/21. Der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb erfolgte am 26. Juni 2021. Ende Juli wurde für die Spieler der Ligen eine Klassifizierung nach internationalen Richtlinien vom Deutschen Rollstuhl-Sportverband (DRS) in Lobbach organisiert. Festgelegt wurden auch neue Regeln mit einer Limitierung der Geschwindigkeit der Elektrorollstühle auf 15 Kilometer die Stunde und einer Verlängerung der Spielzeit um fünf Minuten pro Halbzeit auf jetzt zweimal 20 Minuten .

„Endlich wieder ein Spieltag“

„Was war das für ein Gefühl, nach Jahren endlich wieder einen Spieltag zu erleben und mit der Mannschaft unterwegs zu sein“, meinte der Vorsitzende der Rolliteufel, Peter Epperlein aus Bad Dürkheim, im Rückblick auf den Saisonstart der Ersten PHC-Bundesliga 2021/22 am 23. Oktober in München. Hart von der Pandemie betroffen war auch sein Sohn und Rolliteufel-Spieler Kevin Epperlein, der über ein Jahr von der Lebenshilfe befreit war und dem dadurch neben seinem Sport auch viele soziale Kontakte gefehlt haben. Doch auch er ist nach überstandener Corona-Infektion wieder in den Spielbetrieb eingestiegen.

Mit einem Sieg aus drei Partien beim Auftaktspieltag in der bayerischen Landeshauptstadt sind die Rolliteufel Ludwigshafen mit Platz drei in der Tabelle in die Winterpause gegangen. 2022 begann sportlich erneut mit einem Rückschlag, denn wegen mehreren Corona-Infektionen in zwei Mannschaften musste der am 26. März geplante Spieltag in Messel (Hessen) beim Spitzenreiter Black Knights Dreieich abgesagt werden. Er soll am 23. Juli nachgeholt werden.

Rolliteufel gleich gegen den Favoriten

Deshalb ist das Treffen der fünf Mannschaften in Bad Dürkheim der zwar offiziell vierte Spieltag, aber erst das dritte Aufeinandertreffen der Erstligisten in der laufenden Runde. Dabei spielen die gastgebenden Rolliteufel, bei denen neben Kevin Epperlein auch Andrea Brust (Erpolzheim) und Nina Dhom (Bad Dürkheim) stehen, zum Auftakt des Spieltags um 10 Uhr auf den hohen Favoriten aus Dreieich. Die Star Drives Bad Kreuznach (12.20 Uhr) und der Tabellenletzte Nording Bulls Lalendorf um den in der Torschützenliste an Position drei stehenden Silvio Schuckart (24 Treffer) sind die weiteren Gegner.

Gegen Bad Kreuznach (8:4) und Lalendorf (14:3) setzten sich die Gastgeber bereits in den ersten Aufeinandertreffen durch und hoffen mit dem Heimvorteil im Rücken auf weitere vier Punkte aus diesen Partien. Damit würde man auch die Position im Mittelfeld der Tabelle festigen. Den Abschluss des Spieltags bildet ab 17 Uhr das Spitzentreffen der beiden jeweils mit zwölf Punkten die Tabelle vorne stehenden Teams aus Dreieich und München.

Den Spieltag in Bad Dürkheim werden die Rolliteufel Ludwigshafen dem vor Kurzem im Alter von 18 Jahren verstorbenen Spieler Johannes Burré aus Kallstadt widmen. Mit dem Gründungsmitglied Wolfgang Mende hat der Verein zudem schon im Dezember einen langjährigen wichtigen Mitstreiter verloren. Weiter bauen kann der Verein auf die Unterstützung des Dürkheimer HC. Dessen Livestream ist auf Sportdeutschland.TV am 2. Juli abrufbar.