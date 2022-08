Ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern endete mit Schlägen.

Ein Rollerfahrer wurde am Samstag gegenüber einem Autofahrer in Friedelsheim handgreiflich und verletzte ihn. Beherzte Passanten griffen ein, und verhinderten laut Polizei Schlimmeres. Grund für den Streit: Gegen 17.45 Uhr behinderte ein 27-jähriger Fußgänger in der Friedelsheimer Hauptstraße den Straßenverkehr, weil er seinen Roller auf der Straße schob. Ein 55-jähriger Autofahrer konnte laut Polizei deshalb nicht vorbeifahren. Erst nach mehrfachem Zurufen setzte der Fußgänger mit seinem Roller den Weg schließlich auf dem Gehweg fort. Dort sprach der Mann eine unbeteiligte Frau an. Der Autofahrer forderte den Fußgänger nun per Zuruf auf, die Passantin in Ruhe zulassen. Der Rollerfahrer wiederum eilte zum Wagen, schlug mehrmals auf den Fahrer ein und fügte ihm dadurch mehrere Verletzungen zu. Nur durch einige Zeugen, die Zivilcourage zeigten, konnte der Angriff des 27-Jährigen gestoppt werden, informiert die Polizei. Zudem stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer alkoholisiert war. Die Beamten stellten den Rollerschlüssel sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.