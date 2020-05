Am Donnerstag um 20.20 Uhr ist ein 37-jähriger Rollerfahrer im Wellsring vor der Polizei geflüchtet. Der Mann war den Beamten zufolge Richtung Kanalstraße unterwegs, als sie ihn kontrollieren wollten. Um das zu verhindern, wich er zunächst auf den angrenzenden Schulhof aus und fuhr anschließend zurück auf die Kanalstraße. Die Polizei verfolgte ihn mit Blaulicht und Martinshorn. Auf dem Wirtschaftsweg In den Almen erreichte er 50 Stundenkilometer und raste durch einen Wingert, weswegen die Einsatzkräfte die Verfolgung zu Fuß fortsetzen mussten. Der Rollerfahrer entkam schließlich in Richtung Bruchgebiet, die Fahndung blieb ergebnislos. Allerings verlor er bei der Flucht eine Tabakdose, die im Fußraum des Rollers abgestellt war. Darin befanden sich neben persönlichen Dokumenten unter anderem drei Plastiktütchen mit circa 15 Gramm Amphetamin. Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und zurzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.