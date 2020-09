Ein 46-jähriger Bad Dürkheimer hat am Samstag gegen 19.40 Uhr einen 30-Jährigen vor einem Fast-Food-Laden in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim angegriffen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Der Mann fuhr mit seinem Roller an einer Gruppe aus dem Saarland vorbei. Aus der Gruppe sprach der 30-Jährige den Rollerfahrer an, weil er keinen Helm trug. Daraufhin schlug der 46-Jährige dem Jüngeren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Über Kennzeichen ermittelt

Der Mann floh, ließ aber seinen Roller zurück. Über das Kennzeichen und die Personenbeschreibung konnte die Polizei den Täter ermitteln. Ihn erwarten Verfahren wegen Körperverletzung und wegen Fahrens ohne Helm.