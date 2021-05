Vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet ist am Samstag der Fahrer eines Motorrollers: Wie die Polizei berichtet, wurde eine Streife gegen 14.25 Uhr auf den vorausfahrenden Motorroller aufmerksam, der auf der Weinstraße von Bad Dürkheim in Richtung Wachenheim unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte dieser plötzlich. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Spaziergänger gefährdet

Auf einem Feldweg in Richtung Schenkenböhl fuhr der Rollerfahrer an zwei Spaziergängerinnen mit ihren Hunden vorbei, die durch dessen rücksichtslose Fahrweise gefährdet worden seien und nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnten. Die Polizisten mussten daraufhin die Verfolgung kurzfristig abbrechen und verloren den Roller aus den Augen. Zeugen, insbesondere die beiden Spaziergängerinnen, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim zu melden unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.