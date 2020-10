Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 6 Uhr in der Speyerer Straße in Weisenheim am Sand bei einem Unfall verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Frau übersieht Rollerfahrer

Der Mann war mit seinem Roller Richtung L 454 unterwegs. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr vom Bruchweg in die Speyerer Straße und übersah den Rollerfahrer, der durch den Zusammestoß stürzte. Mit Verdacht auf Knochenbrüche wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro.