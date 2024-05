Ein 41-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 16. Mai, 17 Uhr, in der Wormser Straße in Bad Dürkheim leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mercedes die Weinstraße aus Richtung Kallstadt kommend und missachtete an der Einmündung Wormser Straße die Vorfahrt des Rollerfahrers. Dieser stürzte beim Versuch, dem Mercedes auszuweichen. Der 41-Jährige wurde vom DRK ins Krankenhaus gebracht, am Roller entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro.