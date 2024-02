Ein an der Haltestelle Ellerstadt Ost abgestellter Roller ist am vergangenen Montag gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, habe sich die Tat zwischen 7 und 17 Uhr ereignet. Die Marke des Rollers sei bislang nicht bekannt. Der Sachschaden liege bei 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.