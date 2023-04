Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unsere Reihe in der Reihe geht weiter: Übungen am Rollator mit Gemeindeschwester plus Vera Götz. Diesmal heben wir die Fersen an.

Na, auch schön eingerostet über die Feiertage mit viel zu viel Essen und gemütlichem Beisammensitzen? Dann wird’s Zeit, mal wieder ein bisschen in Bewegung zu kommen. Laut Gemeindeschwester