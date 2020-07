Ein vermeintliches Verkaufsgespräch endete für ein Mann am Dienstag unerfreulich: Er wurde auf seinem eigenen Balkon gesperrt, die angebotene Ware im Wert von über 70.000 Euro wurde ihm gestohlen.

Der 68-jährige Mann hatte laut Polizei seine antiken und seltenen Rolex-Uhren im Internet zum Verkauf angeboten. Ein vermeintlicher Interessent meldete sich, und wollte sich die angebotenen und weiteren Uhren ansehen. In der Wohnung des Geschädigten in der Dürkheimer Gerberstraße in Bad Dürkheim kam es zum Treffen. Als der 68-jährige Verkäufer kurz auf seinen Balkon ging, nutzte dies der Täter aus und schloss die Balkontür zu. Der Unbekannte nahm dann eine Tasche mit sechs wertvollen Uhren aus dem Wohnzimmer und ging. Erst 20 Minuten später gelangte der Geschädigte vom Balkon in seine Wohnung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und blond. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und hatte angegeben, aus Frankfurt zu kommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.