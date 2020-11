Die früh einbrechende Dunkelheit dieser Novembertage überrascht so manchen, der noch am späten Nachmittag unterwegs ist. Aber dafür halten die kürzer gewordenen Tage doch schöne Anblicke bereit – etwa das wolkige Abendrot, das am Sonntag zu sehen war.

Hier leuchtet es über dem Dürkheimer Bruch, wo in einem leider trocken gefallenen Tümpel der Rohrkolben steht. Die Sumpfpflanze wird auch Lampenputzer genannt. Sie kann dichte Bestände bilden, andere Wasserpflanzen verdrängen und Gewässer schneller verlanden lassen. Auf den hohen Stängeln sitzen die walzenförmigen Kolben. Im Sommer trugen sie noch unzählige winzige Blüten – oben die männlichen, unten die weiblichen. Nach der Bestäubung durch den Wind haben sich die Samen entwickelt. Jetzt sieht man, wie sich die Fruchtstände auflösen und ihre Samen auf die Reise schicken. Wie Watte bauschen sich feinste Haarfäden auf und fliegen davon. So schafft es die Pflanze, sich schnell auszubreiten.