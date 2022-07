Ein Wasserrohrbruch in der Leistadter Hauptstraße am Dienstagmorgen hat Folgen für Anwohner und Autofahrer. Laut Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher sind etwa neun Hausnummern in Kreiselnähe seit dem Rohrbruch ohne Wasser, weitere Haushalte waren durch die Reparaturarbeiten über Stunden betroffen. Der Verkehr wird noch bis Freitagabend über die Kallstadter Straße umgeleitet. Grund für den Schaden seien die maroden und alten Wasserleitungen in der Hauptstraße, so Kistenmacher. Diese sollen eigentlich beim Ausbau der Straße neu gemacht werden. Nun sei der Rohrbruch diesen Überlegungen zuvor gekommen. Noch bis etwa Freitagabend werden nach Einschätzung von Kistenmacher drei Firmen, zwei externe sowie die Werke selbst, damit beschäftigt sein, die Wasserversorgung für die betroffenen neun Hausnummern wieder herzustellen. Eine überirdische Notversorgung soll bis zum späten Mittwochabend in Betrieb gehen. Weitere Haushalte waren durch die Reparaturarbeiten betroffen. Ein defekter Schieber vergrößerte das Problem zwischenzeitlich.