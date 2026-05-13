Musik gibt es an den fünf Stadtfesttagen reichlich. Auf den Bühnen auf Stadt- und Schlossplatz geben sich bekannte Bands die Mikros in die Hand.

Das musikalische Treiben startet am Mittwoch, 13. Mai, um 18 Uhr mit der Wine Street Pipe Band auf dem Schlossplatz und damit noch vor der offiziellen Eröffnung, die um 19 Uhr an selber Stelle stattfindet. Im Anschluss heizen waschechte Lokalmatadoren mit ihrem Mundartsound ein. Die Anonyme Giddarischde sind seit Jahren fester Bestandteil des ersten Stadtfestabends. Auf dem Stadtplatz liefert ab 19.30 Uhr die C3ntral Hausband die passende musikalische Beschallung.

Der Feiertag, 14. Mai, wird um 11 Uhr von der Musikschule Bad Dürkheim auf dem Stadtplatz musikalisch eröffnet. Um 13.30 Uhr steht die Blue Light Big Band auf dem Schlossplatz auf der Bühne, bevor sie um 17.30 Uhr das musikalische Zepter an die Partyband Xxtra übergibt. Pop Factory heizt um 15 Uhr auf dem Stadtplatz ein. Weiter geht es dort ab 17.30 Uhr mit den Coverhelden.

Freitags, 15. Mai, geht es um 16 Uhr mit der Hot Staff Brassband los, die auf dem Stadtplatz

einheizt. Um 17.30 Uhr macht die Tanzfabrik auf dem Schlossplatz ihrem Namen alle Ehre, indem sie sicherlich einige zum Tanzen bringen wird. Dies haben auch Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen vor, die um 19.30 Uhr auf dem Schlossplatz Schlagerfeeling versprühen. Zur gleichen Zeit starten Woifeschdkänisch ihr Musikprogramm auf dem Stadtplatz.

Die WHG Big Band zeigt am Samstag, 16. Mai, ab 15.30 Uhr auf dem Schlossplatz, was sie drauf hat. Um 16.30 Uhr macht die Puzzle Band den Stadtplatz musikalisch zur Partymeile. Ein besonderes Konzert findet um 18 Uhr in der Katholischen Kirche St. Ludwig statt, denn dort steigt das Partnerstädte-Jubiläumskonzert. Den Schlossplatz verzaubern um 19.30 Uhr Jens Huthoff und seine Band. Auf dem Stadtplatz starten Revoc zur gleichen Zeit die Samstagabendbeschallung.

Der letzte Festtag, 17. Mai, wird traditionell wieder um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Schlossplatz eingeläutet. Social Dancing e.V. begrüßt um 11 Uhr die Besucher auf dem Stadtplatz. Dort übernimmt um 12 Uhr die Lehrerband der Musikschule Bad Dürkheim die musikalische Gestaltung. Auf dem Schlossplatz sorgt um 12.30 Uhr der Musikverein Leistadt für die passenden Klänge. Zum Abschluss spielen dort ab 16.30 Uhr Mr. Jones. Auf dem Stadtplatz heißt es um 15 Uhr JuStMusic, ab 16.30 Uhr übernimmt die Stadtkapelle.