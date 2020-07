Robin Schwehm, der 23 Jahre alte „Sechser“ des in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegenen SV Rot-Weiss Seebach, bleibt seinem Klub in der kommenden Saison erhalten.

Der defensive Mittelfeldspieler wollte eigentlich noch mal in einer höherklassig spielenden Mannschaft angreifen und Fußball in einer Leistungsklasse spielen, hat sich jetzt aber umentschieden. „Es war keine leichte Entscheidung, der Reiz war groß, noch einmal mit meinem Bruder Kevin zusammenzuspielen“, erklärt Schwehm. Der gut drei Jahre ältere Kevin spielt aktuell beim Oberligisten TuS Mechtersheim und ist dort sowie zuvor beim SC Hauenstein jeweils drei Jahre in der Oberliga aufgelaufen.

„Das Herz hat entschieden“

„Ich habe lange mit mir gerungen. Letztlich hat nicht der Kopf, sondern das Herz entschieden“, verdeutlicht Robin Schwehm, der eine herausragende Saison gespielt hat. Hinzu komme, dass er sich in Seebach pudelwohl fühle, Wertschätzung erfahre und viel Spaß am Fußball habe. „Es passt mit der Mannschaft, es passt mit dem Trainer, und ich bin Kapitän“, listet der Mittelfeldspieler weitere Gründe für sein Bleiben auf. Nicht zuletzt habe auch der Aufstieg in die attraktive Bezirksliga zu seiner Entscheidung beigetragen.

„Ganz wichtige Personalie“

Glücklich und zufrieden sind die Verantwortlichen der Rot-Weissen. „Eine super Nachricht für uns. Wir sind alle froh, dass Robin bei uns bleibt. Das ist eine ganz wichtige Personalie“, freut sich der Sportliche Leiter Moritz Keßler. Auch Seebachs Trainer Roland Beck atmet auf. „Robin ist ein Schlüsselspieler und ein unglaublich wichtiger Mann für unser Gefüge. Jetzt können wir mit einem guten Gefühl in der Bezirksliga antreten“, betont der Coach.