Ein zusammengesacktes Kanalrohr ist der Grund für die aktuelle Straßensperrung in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand. Wie Felix Haller, Leiter der Verbandsgemeindewerke, am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, waren zwei Kanalhausanschlüsse in Höhe der ehemaligen Metzgerei Gerner eingebrochen, so dass sich die Fahrbahn abgesenkt hatte. Da Gefahr in Verzug war, wurden die Anschlüsse umgehend erneuert. Voraussichtlich am Dienstag seien die Bauarbeiten abgeschlossen und die Straße könne wieder freigegeben werden. Bis dahin bleibe von Freinsheim aus kommend eine Umleitung über die Schillerstraße und Laumersheimer Straße ausgeschildert.