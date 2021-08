Auf die Spuren von Rittern und Fledermäusen begibt sich am Freitag, 20. August, 19.30 Uhr, eine abendliche Erkundungstour der Schloss- und Festungsruine Hardenburg in Bad Dürkheim. Das hat die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) mitgeteilt. Die Veranstaltung ist für Familien mit Kindern ab dem Grundschulalter geeignet.

Anmeldung nötig

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an kulturpaedagogik-pfalz@gdke.rlp.de oder unter Telefon 0261 6675-4826. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf, für Kinder acht Euro und ist an der Burgkasse zu bezahlen. Die Veranstaltung dauert etwa 2 Stunden.

„Von Sängern, Dichtern und Tänzerinnen“

Dann folgen am Samstag, 21., und Sonntag, 22. August zwei mittelalterliche Erlebnistage. An beiden Tagen werden Besucher von 10 bis 17 Uhr auf der Hardenburg unter dem Motto „Von Sängern, Dichtern und Tänzerinnen“ in die Welt des Mittelalters versetzt. Sie werden zum Tanz gebeten oder auch in die hohe Kunst der Kalligraphie eingewiesen. Alle Termine und weitere Infos im Netz unter www.burgenlandschaft-pfalz.de. Die Veranstaltungsreihe ist Teil des Kaiserjahres der GDKE (www.kaiser2020.de). Zu beachten gilt, dass aufgrund aktueller Ereignisse Veranstaltungen kurzfristig entfallen oder verschoben werden können. Aktuelle Hinweise sind online zu finden unter www.gdke.rlp.de.