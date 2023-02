Für eine Test-Strecke ist der Haardtrand zu sensibel.

Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Wird eine legale Abfahrtsstrecke für Mountainbiker angelegt, lässt sich der Betrieb kanalisieren. Doch so einfach ist es nicht. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dadurch mehr Radfahrer angezogen werden als bislang. Werden sich alle an die ausgeschilderten Routen halten? Diese Frage kann niemand zuverlässig beantworten. Für eine solche Test-Strecke ist der Haardtrand ökologisch zu sensibel. Es gibt sicher andere Stellen im Pfälzerwald, an denen das mit weniger Risiko für die Tier- und Pflanzenwelt erprobt werden kann.