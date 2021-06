Am Dienstag ist zwischen 7 und 17 Uhr auf dem Krankenhausgelände in der Dr. Kaufmann Straße ein Fahrrad gestohlen worden. Der Sachschaden betrage 200 Euro. Laut Polizei sei das Ringschloss am Rad durchtrennt worden. Es handelt sich um schwarzes Herrenrad der Marke Pegasus. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.