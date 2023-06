Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Storchennachwuchs im Nest auf der protestantischen Kirche in Freinsheim ist noch etwa vier Wochen zu beobachten. Am Sonntag steht ein wichtiger Termin an: Damit ihr weiteres Vogelleben verfolgt werden kann, werden die beiden sechs Wochen alten Vögel beringt.

Seit der Tötung des dritten Kükens Ende Mai ist es etwas still geworden um die verbliebenen zwei Freinsheimer Jungstörche. Im Storchentagebuch ist der Vorfall am 26. Mai die letzte Eintragung: