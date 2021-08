Zwei Stunden hat es am Donnerstag gedauert bis die 30 kostenlosen Tickets für eine Runde Riesenrad an Impfwillige in Bad Dürkheim vergeben waren. Dies hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Wie berichtet, war die Aktion eine Überraschung des Dürkheimer Impfzentrums und der Schaustellerfamilie Göbel. Die ersten 30 Personen, die sich am Donnerstag im Impfzentrum in der Salierhalle eine Erst-Impfung ohne Termin holten, bekamen ein Ticket für eine Fahrt mit dem 70 Meter hohen Riesenrad „City Star“, das seit Samstag wieder an der Saline gastiert. Sehr überrascht sei keiner über den Freifahrtschein gewesen, berichtet Kreissprecherin Sina Müller. Die meisten hätten von der Aktion bereits im Vorfeld gewusst und erzählt, dass sie sich sowieso impfen lassen wollten. Die Gelegenheit hätten sie dann genutzt. Das passt auch zu den Zahlen: Zum „Impfen ohne Termin“ kommen laut Müller im Schnitt etwa 100 bis 150 Personen pro Tag, ein ähnlicher Wert zeichnete sich am Donnerstagmittag bereits ab. Müller: „Für uns ist die Aktion gelungen: Vielleicht gab das Ticket für den ein oder anderen einen kleinen Anreiz, die Impfung heute machen zu lassen. Und alle haben sich über ihr Ticket gefreut.“