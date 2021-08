Östlich der Saline hat der Aufbau des „City Star“ am Wochenende begonnen. Das 70 Meter hohe Fahrgeschäft – das größte reisende Riesenrad der Welt – soll ab dem 21. August an der Gutleutstraße auf einem Privatgelände seine Runde drehen. Das „Gastspiel“ in der Kurstadt soll bis zum 24. Oktober dauern. Im vergangenen Jahr stand das Riesenrad von Anfang August bis Ende Oktober an der Saline. Der Wormser Schaustellerbetrieb Göbel hatte einen erneuten Aufbau in der Kurstadt von einer Wurstmarkt-Absage abhängig gemacht. Die 48 geschlossenen, barrierefreien und klimatisierten Gondeln sollen ab Samstag täglich von 11 bis 21 Uhr für Fahrgäste geöffnet sein. Donnerstags schließt das Riesenrad bereits um 19 Uhr für „normale Fahrten“. Danach soll das Fahrgeschäft für spezielle Veranstaltungen gebucht werden können. Im Ein- und Ausgangsbereich gilt Maskenpflicht.