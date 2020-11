Die Tage des Dürkheimer Riesenrads sind gezählt. Die Firma Göbel baut seit Dienstag den 70 Meter hohen City Star ab. Das Riesenrad hatte seit August in der Kurstadt gastiert. Die 48 Gondeln sind bereits entfernt worden. Am Mittwoch werden nach Angaben von Betreiber Göbel die Speichen herausgenommen, am Donnerstag wird der Mast angelegt. Bis spätestens Samstag wird das Rad vollständig abgebaut sein. Bei den Arbeiten werden laut Göbel 400 Tonnen bewegt. 16 Sattelaufleger, sechs davon Schwertransporter, sind im Einsatz.

Eigentlich hatte Betreiber Göbel gehofft, das Rad im Anschluss an das Gastspiel in Bad Dürkheim in Baden-Württemberg aufzustellen. Dies sei durch den Teil-Lockdown, der vermutlich verlängert wird, nun nicht möglich. „Ich befürchte, dieses Jahr wird es gar nichts mehr“, so Göbel. Deshalb wird das Rad nun in zwei Lagern in und bei Worms bleiben.