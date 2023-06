Es ist eines der Dürkheimer Wahrzeichen – und es braucht einen neuen Wirt: Pächter Carsten Thüne will zum Jahresende das Dürkheimer Riesenfass verlassen und kürzer treten. Derweil suchen die Besitzer, Enkel des Fassbauers Fritz Keller, einen neuen Wirt.

„Wir suchen Sie als Pächter mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen in der Gastronomie, in der Rolle als Restaurantmanager, Gastgeber, Konzeptionisten und Führungspersönlichkeit“, heißt es in einem Inserat in der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung.

Das 1934 eingeweihte Bauwerk hat einen Rauminhalt von 1.700.000 Litern. Es wurde selbstverständlich nie mit Wein gefüllt, sondern schon immer als Restaurant und Veranstaltungsort betrieben.