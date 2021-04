Eine ältere Dame aus Weisenheim ist am Mittwoch beinahe Opfer von sogenannten Enkeltrick-Betrügern geworden. Laut Polizei hatte sich eine Anruferin mit unterdrückter Nummer als die Enkelin der Frau ausgegeben. Diese habe Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse gegeben und sogar schon Wertgegenstände zur Abholung bereit gelegt. Wie die Polizei weiter berichtet erschien jedoch zu dieser Zeit die tatsächliche Enkelin bei ihrer Großmutter und verständigte sofort die Einsatzkräfte. Daher sei es zu keinem wirtschaftlichen Schaden gekommen.

Wer selbst Opfer eines solchen Betrugsversuches geworden ist, soll sich an die Polizei Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de wenden.