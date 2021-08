Die Fahrraddiebstähle häufen sich. Schuld daran sind laut Polizei die Einschränkungen durch die Pandemie und die Unachtsamkeit beim Abschließen der Räder. Deshalb haben Beamte am Mittwoch ein besonderes Augenmerk auf Fahrräder und Radler geworfen – und hilfreiche Ratschläge erteilt.

Jeder kennt das: Mit dem Fahrrad schnell zum Bäcker oder zum Einkaufen. Schloss ans Vorderrad, fertig. Wer soll den alten Drahtesel schon klauen? „Genau auf solche Gelegenheiten warten die Diebe“, sagt Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Dürkheimer Polizeiinspektion. Zusammen mit seinen Kollegen überprüft er am Dürkheimer Bahnhof abgestellte Fahrräder – und ist über das Ergebnis nicht überrascht. Ein Großteil der Räder sei nicht richtig gesichert. Leider sehe das die Polizei an diesem Kontrolltag mit Schwerpunkt Fahrräder und Fahrraddiebstahl häufig. Neben den abgestellten Rädern am Bahnhof kontrollieren die Beamten auch Fahrräder und Fahrradfahrer vor den Schulen, in der Innenstadt und am Kurpark. Unzureichend gesicherte Räder werden mit einem Flyer der Polizei versehen, auf denen nützliche Tipps zur richtigen Sicherung und Informationen zum Thema Fahrraddiebstahl stehen.

Diebstähle häufen sich

Wir können beobachten, dass der Diebstahl von Fahrrädern immer weiter zunimmt“, berichtet Mischon. Im Jahr 2020 wurden der Polizei 93 Fahrraddiebstähle gemeldet, davon 48 im Bereich des schweren Diebstahls, also bei einem eigentlich gesicherten Fahrrad. Allein diese Diebstähle haben nach Angaben von Mischon einen Schaden von rund 60.000 Euro verursacht. Im Jahr 2019 waren es zum Vergleich noch 86 Diebstähle. Erst Mitte April war einem 16-Jährigen in Wachenheim sein türkis-schwarzes Mountainbike im Wert von 2800 Euro aus der Garage gestohlen worden. „Der Fahrradmarkt boomt. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch viele Diebe hinter den Rädern her sind“, sagt Mischon.

Dafür nennt der 44-Jährige mehrere Gründe – einer davon ist die anhaltende Pandemie. „Die Leute können nicht in Urlaub fahren, müssen daheim bleiben. Da schaffen sich viele ein neues und meist kostspieliges Rad an.“ Gespart werde dann an der Sicherung wie dem Fahrradschloss. „Die häufigsten Schlösser sind einfache Spiralschlösser oder sogar Ketten aus dem Baumarkt. Solche Schlösser zu knacken, ist natürlich für Fahrraddiebe ein Leichtes“, warnt Mischon. Besser seien hingegen Bügel-, Stahl- oder Klappschlösser. Die empfiehlt der Ordnungshüter übrigens auch für Kinder- oder Jugendräder. „Die sind besonders leicht und können einfach fortgeschafft werden. Sind sie allerdings ausreichend gesichert, überlegen sich das die Täter zweimal.“

Auch die Art, wie ein Rad festgemacht ist, könne es den Dieben erheblich schwerer machen. „Es gilt: Immer den Rahmen mit einem festen Ankerpunkt verbinden. Und nicht etwa am Sattel oder Rad befestigen“, sagt Mischon. Auch sei es wichtig, das Fahrrad „anzuschließen“ und nicht etwa nur mit sich selbst zu sichern. „So kann es ja ganz einfach weggetragen werden.“

Details sind entscheidend

Sollte trotzdem das Fahrrad gestohlen werden, rät Mischon, den Diebstahl direkt bei der Polizei anzuzeigen. „Wir haben eine riesen Dunkelziffer, was die Fahrraddiebstähle angeht. Viele schämen sich, dass ihnen das Rad aufgrund fehlender Sicherung geklaut wurde oder sie sehen schlichtweg keine Chance darin, dass der Fall geklärt wird.“ Tatsächlich wurden 2020 laut Kriminalstatistik gerade einmal 4,3 Prozent der Fahrraddiebstähle aufgeklärt. 2019 waren es immerhin noch 8,1 Prozent.

„Das liegt auch daran, dass viele Halter nichts über ihr Fahrrad wissen. Und da liegt das große Problem“, erklärt Mischon. Er empfiehlt einen sogenannten Fahrradpass, auf dem Rahmennummer, Modell, Marke und sogar einprägsame Details des Rads eingetragen werden können. „Es reicht aber auch schon, sich die Rahmennummer und ein paar Besonderheiten des Fahrrads aufzuschreiben und ein Foto davon zu machen.“ Das würde die mögliche Identifikation leichter machen.