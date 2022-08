Hier kommt mein Geständnis, kurz und schmerzlos: Obwohl Bad Dürkheim für seinen Wurstmarkt über die Landkreisgrenzen als das wohl größte Weinfest der Welt bekannt ist, war ich in meinen 31 Lebensjahren noch nie da. Und damit meine ich sowohl Stadt als auch Veranstaltung. Ja, ich weiß: Schande über mein Haupt! Eine wirkliche Erklärung dafür gibt es für jemanden wie mich, der sich als „Pälzerin mit Leib und Seel“ bezeichnen würde, wohl kaum. Außer: Bad Dürkheim lag bisher nicht in meiner Richtung.

Denn ursprünglich komme ich aus Rockenhausen im schönen Donnersbergkreis. Gut also, dass die Ausbildung zur Redakteurin vorsieht, auch noch andere Ecken der Pfalz zu erkunden. Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Kaiserslautern kenne ich aus meiner Zeit als freie Mitarbeiterin gut. Kusel habe ich innerhalb der ersten fünf Monate während der Ausbildung kennengelernt.

Auf Erkundungstour

Jetzt erkunde ich für zwei Monate Bad Dürkheim, wovon allerdings schon drei Wochen vergangen sind. Dennoch freue ich mich auf die vielen interessanten Themen und die neuen Menschen auf dem Weg. Besonders bin ich als Wurstmarkt-Neuling natürlich auf das Spektakel des Jahres gespannt – in all seinen Facetten.

Bis dahin – noch knapp 20 Tage – bin ich in und rund um Bad Dürkheim unterwegs. Wie der Zufall es so will sogar in privater Mission: Am Sonntag geht’s zum ersten Mal auf eine Planwagenfahrt durch die Weinberge nach Erpolzheim – natürlich mit Weinverkostung. Ich kann ja nur lernen.

Leseratte ohne Nachschub

Auch in der Kreisstadt erkunde ich fleißig meine neue Umgebung. Gefühlt gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken – seien es die Salinen, der Kurpark oder die vielen kleinen Geschäfte in der Fußgängerzone. Dort sind mir gleich zwei Buchläden aufgefallen, die fußläufig von der Redaktion aus zu erreichen sind. Buchläden sind für mich nämlich häufig der erste Anlaufpunkt an einem neuen Ort.

Das bringt mich auf eine Idee: Bereits an meiner ersten Volontariatsstation in Kusel habe ich mir ein neues Buch gekauft. Gerne würde ich das in Bad Dürkheim und an jeder weiteren Station fortführen – und so ganz spezielle Erinnerungen an meine Ausbildungszeit sammeln. Nur ein Problem gibt’s dabei: Aktuell bin ich etwas ideenlos, was meinen neuen Lesestoff betrifft. Da mir auch nicht mehr allzu viel Zeit zur Recherche bleibt, hoffe ich auf den einen oder anderen Tipp.

Hauptcharaktere mit Eigensinn

Ein bevorzugtes Genre habe ich übrigens nicht. Nur spannend sollte es sein, was nicht unbedingt Mord und Totschlag bedeuten muss. Kriminalromane à la Griessnockerl-Affäre und Co. sind nicht so meins. Am liebsten sind mir Geschichten mit starken, eigensinnigen Hauptcharakteren. Ein echter Wildfang eben wie in Delia Owens „Der Gesang der Flusskrebse“. Das habe ich förmlich verschlungen.

Vielleicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Lieblingsbuch, das Sie auch nach dem Lesen noch fesselt und das Sie empfehlen können. Lassen Sie es mich gerne per Email an redduw@rheinpfalz.de wissen. Ich würde mich sehr freuen.