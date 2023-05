Natalie Bauernschmitt (CDU) und Amtsinhaber Christoph Glogger (SPD) heißen jetzt auch offiziell die einzigen Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters am 25. Juni. Das bestätigte der geschäftsführende Beamte der Stadt Bad Dürkheim, Lars Pletscher. Die Bewerbungsfrist für das Amt lief am Montagabend ab, am Dienstag ließ der Wahlausschuss die beiden Bewerbungen zu. Am Mittwoch sollen die Stimmzettel in Druck gehen. Pletscher rechnet damit, dass die Wahlbenachrichtigungen Ende Mai verschickt werden. Dann kann auch Briefwahl beantragt werden. Bauernschmitt und Glogger stellen sich am Mittwoch, 24. Mai, bei einer RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion den Fragen von Dagmar Schindler-Nickel und Redaktionsleiter Alexander Sperk. Auch Schüler der Oberstufe des Werner-Heisenberg-Gymnasiums formulieren Fragen an die Kandidaten. Die Diskussion findet in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums statt und beginnt um 19 Uhr.

Aus organisatorischen Gründen ist für die Besucher des Abends allerdings zwingend eine Anmeldung erforderlich. Diese kann per Mail erfolgen an podium@rheinpfalz.de oder per Post an die RHEINPFALZ, Lokalredaktion Bad Dürkheim, Mannheimer Straße 10, 67098 Bad Dürkheim. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 17. Mai. Wer für den Abend angemeldet ist, bekommt von uns eine Bestätigung, wobei die Plätze in der Aula begrenzt sind. Wir freuen uns auf Sie!