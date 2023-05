So ein Wahlpodium ist eine ernste Angelegenheit. Als Kandidat oder Kandidatin sollte man seriös, aber volksnah rüberkommen. Irgendwie sympathisch wirken, im besten Fall dabei die Fakten nicht durcheinander bringen und wichtige Botschaften unfallfrei senden. Bleibt da noch Platz für lockere Spontaneität? Was konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer des RHEINPFALZ-Podiums über Christoph Glogger (SPD) und Natalie Bauernschmitt (CDU) abseits der Politik erfahren?

Ein bisschen verschenkt haben beide den Flirt mit dem jeweils anderen Geschlecht. Denn die von der RHEINPFALZ in Auftrag gegebene CMR-Umfrage hatte ergeben, dass Glogger bei den Frauen und Bauernschmitt bei den Männern besonders gut ankommt. Woran das liegt? Die Kandidaten konnten (oder wollten) es am Mittwoch jedenfalls nicht erklären. Glogger wollte kein Ladies’ Man und Natalie Bauernschmitt keine Herzensbrecherin sein. Ganz seriös navigierten sich die beiden durch entsprechende Fragen der Moderatoren Dagmar Schindler-Nickel und Alexander Sperk.

Toskana oder Nordsee?

Also musste die Lokalredaktion härtere Geschütze auffahren und versuchte mit Quiz- und Entweder-Oder-Fragen, die beiden aus der Reserve zu locken. Und das brachte durchaus Erkenntnisse.

So konnte das Publikum den Amtsinhaber ausgerechnet mit einer vermeintlich harmlosen Frage hadern sehen. „Toskana oder Nordsee?“, wollte Dagmar Schindler-Nickel wissen. „Toskana“, sagte Glogger spontan. Und besonn sich dann anscheinend auf den häuslichen Frieden. „Also mit meiner Frau immer Nordsee“, schob er schnell hinterher.

Einen Familienzusammenhang gab’s auch bei der Frage „Grüne oder FDP?“. Schließlich ist Schwiegervater Edwin Schrank (Dackenheimer Bürgermeister) FDPler. Hier nahm Glogger aber keine Rücksicht auf Privates. „Grüne“, sagte er sofort. Schließlich unterstützen diese ihn auch im Wahlkampf.

Gerade bei dieser Frage wollte sich Herausforderin Bauernschmitt nicht festlegen. Mit beiden Parteien könne man ja entsprechende Gespräche führen, fand sie. Bei der ebenfalls recht harmlosen Frage „Riesling oder Grauburgunder?“ setzte die 33-Jährige allerdings auf eine ganz andere Variante und entschied sich für die Huxelrebe. Uns soll’s recht sein.

Zu klein für den Therme-Besuch

Bei einem kleinen Quiz mit Dürkheim-Fragen ging es nicht ums Gewinnen. Immerhin wissen die Zuschauer jetzt, dass Glogger wie aus der Pistole geschossen weiß, seit wann Bad Dürkheim das „Bad“ hat (1904) und dass Bauernschmitt genau bekannt ist, wie viele Amling-Geschäfte es in der Stadt gibt (sechs).

Fürs Mitmachen gab’s für beide Kandidaten ein RHEINPFALZ-Uffbasse-Handtuch. Vielleicht für einen Therme-Besuch? Dafür sei es dann vielleicht doch ein bisschen klein, gab der Bürgermeister zu bedenken. „Dess soll a Sauna-Tuch fer die Therme sei? Doo basst jo net emool mein Hinnere druff“, raunte ein Mann im Publikum, der nicht ganz so diplomatisch sein musste. Zugegeben, so richtig groß war das Handtuch nicht. Aber: Ein (angezogener) Test in der Lokalredaktion hatte ergeben, dass im Fall der Fälle wenigstens die nötigsten Teile verdeckt gewesen wären. So ein Wahlkampf ist schließlich eine ganz seriöse Sache!