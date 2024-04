Aufmerksame Spurensuche und ein bisschen Rateglück – das war in diesem Jahr nötig, um den zwölf Eiern ihren Künstlern zuzuordnen. Während einige Eierhinweise geradezu auf der Hand lagen, galt es auch einige Nüsse zu knacken. Nur eine Person hat alle Rätsel gelöst!

Dass ein Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs das Ei im markanten Betriebsgrün gestaltet und noch dazu mit einer Mülltonne arbeitet, hat geholfen. Das bemalte Ei von Matthias Schadler war schnell zuzuordnen. Fasswirt, Pfarrer und Fußballer haben ebenfalls mit eindeutigen Hinweisen gearbeitet. Andere haben es kniffeliger gemacht? Was bedeutet beispielsweise die 608? Der Dürkheim-Kenner weiß, in diesem Jahr wird der 608. Wurstmarkt gefeiert. Wer sich die Mühe gemacht hat, und im Stadtmuseum nachgeschaut hat, wird feststellen, dass noch eine 1000, fürs anstehende Limburg-Jubiläum im kommenden Jahr, auf dem Ei abgebildet ist und nicht zuletzt die Zahl 1250. Die steht für das Jubiläum der Stadt Bad Dürkheim im Jahr 2028. Alles Projekte, an denen Yvonne Petrina, die Leiterin des städtischen Kulturbüros, maßgeblich beteiligt ist. Etwas „tricky“ bei der Zuordnung war auch das Ei von Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt. Hier waren unter anderem kleine Paragrafen versteckt, die auf die richtige (Verwaltungs-) Spur führen könnten.

Wem das Dubbeglas auf dem Rücken des Hasen nicht eindeutig genug war, der hatte noch andere Möglichkeiten, das Ei der Anonyme Giddarischde richtig zuzuordnen. Ist es doch im gleichen Stil wie das „Artwork“ der Band – gestaltet von Sänger Edsel – und es findet sich auf dem „Rücken“ des Eis ein kleines Selbstporträt des Sängers, das wir auf seinen Vorschlag hin zur Auflösung abdrucken.

