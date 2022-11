Es ist eine schöne Tradition: In regelmäßigen Abständen lädt die RHEINPFALZ-Lokalredaktion ihre freien Mitarbeiter zu einem geselligen Abend mit der Chefredaktion ein. Neben netten Gesprächen berichten die Chefredakteure auch über neue Entwicklungen in Verlag und Branche. Dieses Mal schwang aber auch eine gehörige Portion Wehmut mit.

„Eine Regionalzeitung ohne freie Mitarbeiter ist für uns undenkbar“, sagte RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe am Mittwoch in der Vinothek des Weinguts Karst in den Almen. Dorthin hatte die Lokalredaktion Bad Dürkheim ihre „Freien“ eingeladen, um sich für die Mitarbeit zu bedanken. Regionalzeitungen bündelten lokales, regionales, nationales und internationales Geschehen, was sie zu einem besonderen Medium mache, ergänzte Garthe.

Der Chefredakteur berichtete von den Herausforderungen für die Zeitungsbranche, der sich auch die RHEINPFALZ nicht entziehen könne: rasant steigende Preise für Papier und Energie etwa oder veränderte Bedürfnisse von Leserinnen und Lesern, auf die die Redaktion reagieren müsse – sowohl im gedruckten Produkt als auch im Digitalen. Er sei aber zuversichtlich, dass das gelingen werde.

Bahner geht in den Ruhestand

Für Andreas Bahner, Garthes Stellvertreter und Chef der 13 RHEINPFALZ-Lokalredaktionen, war es der letzte offizielle Besuch in Bad Dürkheim. Er geht zum Jahresende in Ruhestand, Nachfolger wird Wolfgang Kreilinger, der derzeit noch die Lokalredaktion Kusel leitet. Bahner räumte ein, dass an dem Abend auch viel Wehmut mitschwinge. An den Bad Dürkheimern schätze er unter anderem, dass sie stolz auf ihre Stadt seien. Die Lokalredaktion zeichne eine familiäre Atmosphäre und ein gutes Händchen bei der Themenwahl aus.

Für 25-jährige Mitarbeit ehrte Bahner Monika Köhler. Sie sei immer nah bei den Menschen und habe ein Gespür für Themen, die diese bewegten, lobte Bahner.

Ein neues Gesicht in der Lokalredaktion

Redaktionsleiter Alexander Sperk stellte bei dieser Gelegenheit Ute Scherzinger vor, die zum 1. Januar in die Bad Dürkheimer Lokalredaktion wechseln und dort eine vakante halbe Stelle besetzen wird. Scherzinger, die mit ihrer Familie in Gerolsheim lebt, hat zuletzt für die RHEINPFALZ-Tochtergesellschaft mssw in Ludwigshafen gearbeitet.

Sperk wertete die Neubesetzung auch als Vertrauensbeweis von Chefredaktion und Verlag in die Arbeit seiner Redaktion und als ein Bekenntnis zur Dürkheimer Region.