Mathis Fußer, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim, beantwortet am Dienstag, 8. März, 14 bis 16 Uhr, am RHEINPFALZ-Lesertelefon Fragen rund um das Thema Gallensteine. Jeder zehnte Bundesbürger trägt Gallensteine in seinem Körper. Sie entstehen in der Gallenblase oder im Gallengang, wenn die Gallenflüssigkeit auskristallisiert. Übergewicht, ungesunde Ernährung und Veranlagung sind Risikofaktoren. „Oft verursachen Gallensteine keine Beschwerden“, informiert Fußer. Je nach Größe und Lage können jedoch Bauchschmerzen bis hin zur Gallenkolik auftreten. „Bei Oberbauchschmerzen sollten sich Betroffene beim Haus- oder Facharzt vorstellen, um schwerwiegende Komplikationen wie eine Entzündung der Gallenblase oder der Bauchspeicheldrüse zu verhindern“, empfiehlt der Spezialist. Am RHEINPFALZ-Lesertelefon erklärt der Chefarzt, wie man Gallensteine erkennt und was man dagegen tun kann. „Koliken und wiederkehrende Entzündungen der Gallenblase sind Gründe für eine Operation“, betont er. Die minimalinvasive Entfernung der Gallenblase mit drei bis vier kleinen Schnitten ist heute Standard und wird auch im Evangelischen Krankenhaus durchgeführt. Das RHEINPFALZ-Lesertelefon ist am Dienstag ab 14 Uhr unter der Rufnummer 06322 9452-40 geschaltet. Weitere Infos im Netz unter www.diakonissen.de. Kontakt: mathis.fusser@diakonissen.de.