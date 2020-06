Sodbrennen ist unangenehm. Bei vielen Betroffenen stellen sich die Beschwerden nach dem Genuss fetthaltiger Speisen ein. Dr. Andreas Brückner, Chefarzt Innere Medizin (Gastroenterologie), und Mathis Fußer, Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie am Evangelischen Krankenhaus, beantworten am Dienstag, 16. Juni, 14 bis 16 Uhr, am RHEINPFALZ-Telefon Fragen rund ums Thema Sodbrennen.Häufig ist der Rückfluss (Reflux) von Essen und Magensaft in die Speiseröhre die Ursache für Sodbrennen: Die Magensäure reizt die Schleimhaut und führt zu brennenden Schmerzen und einem Druckgefühl hinter dem Brustbein. Menschen mit einem Zwerchfellbruch sind besonders häufig betroffen. „Nicht selten entlastet schon eine Umstellung der Ernährung oder der Verzicht auf Zigaretten und zu viel Alkohol“, sagt Brückner. „Auch mit Medikamenten lässt sich Sodbrennen oft gut behandeln“, erläutert er. Bei länger anhaltenden Beschwerden sollte die Ursache mit einer Spiegelung der Speiseröhre abgeklärt werden, rät der Magen-Darm-Spezialist. Das RHEINPFALZ-Lesertelefon ist am Dienstag, 16. Juni, 14 bis 16 Uhr, unter der Rufnummer 06322 9452-40 geschaltet.