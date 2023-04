Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So schleichend sie beginnt, so schwerwiegend kann sich die Herzschwäche auswirken. Grund genug für die Deutsche Herzstiftung, die verbreitete Volkskrankheit in den Fokus der diesjährigen bundesweiten Herzwochen zu stellen. Beim Lesertelefon am Mittwochnachmittag ging es um Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten.

Wenn das Herz nicht mehr in der Lage ist, wichtige Organe ausreichend mit Blut zu versorgen und ihnen damit Sauerstoff und Nährstoffe zu verschaffen, gibt es dafür mehrere Anzeichen. „Typisch