Fünf gemeinnützige Einrichtungen in Bad Dürkheim profitieren vom Erlös aus dem neunten RHEINPFALZ-Benefizlauf. Der hatte das bislang zweitbeste Ergebnis eingebracht.

Mit 18.748 Euro hatte das sechsköpfige Orgateam nicht gerechnet (wir berichteten am 5. Februar). Der Allzeiterlös hat so die Marke von 130.000 Euro knapp überschritten – dies hatten die Ausrichter eigentlich erst zum (zehnten) Jubiläumslauf im kommenden September auf dem Schirm.

Nur vor drei Jahren, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal, hatte es mit 24.000 Euro eine höhere Spendensumme gegeben. Sie ging je zur Hälfte an das Mehrgenerationenhaus und die Lebenshilfe in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zwei hochwassergeschädigte Schwesterhäuser der gleichnamigen Dürkheimer Einrichtungen. Die gehören ebenso wie das Diakonissen-Krankenhaus zum Orgateam, das unter Federführung der RHEINPFALZ steht. Dieses Quartett bildet die Gründungsriege des jährlichen Benefizlaufs rund um den Gradierbau. Die drei Sozialeinrichtungen hatten 2022 komplett verzichtet. Dies zugunsten der Dürkheimer Tafel und des Familienfördervereins, die mit den knapp 14.000 Euro jeweils Einkaufsgutscheine an Bedürftige und Kriegsflüchtlinge ausgegeben hatten. Daher – wurde vor dem Lauf angekündigt – sollten sie heuer das größte Stück vom Spendenkuchen bekommen.

Je 4500 Euro für MGH, Lebenshilfe und Krankenhaus

Nun fließen je 4500 Euro an das Mehrgenerationenhaus, (MGH) die Lebenshilfe und das Krankenhaus. Im MGH möchte Leiterin Jutta Schlotthauer mit Tischgarnituren die Außenbestuhlung in der Cafeteria, die von vielen internen und externen Gästen im Sommer gern genutzt wird, erneuern beziehungsweise vergrößern. Einem ähnlichen Zweck kommt das Geld bei der Lebenshilfe zugute: Laut Geschäftsführer Sven Mayer wird es die Außenmöblierung des künftigen Bistros im Leprima-Laden an der Sägmühle beschleunigen.

Innerhalb des Krankenhauses gibt es zwei Abteilungen, die mit dem Geld Sinnvolles anstreben, kündigen die Ärzte. Björn-Dietrich Wagner und Oliver Huf an. Die Psychosoziale Medizin sieht Verschönerungsmaßnahmen für die Aufenthaltsbereiche der Patienten vor, ebenfalls speziell im Freien. Den Löwenanteil (3500 Euro) wird die Geriatrische Abteilung in einen Patienten-Lifter investieren, der für Patienten wie Pflegekräfte gleichermaßen hilfreich ist. Das Gerät ermögliche aktivierende Körperpflege und Versorgung von Bettlägerigen in sicherer Sitzposition außerhalb des Betts, wobei die zusätzliche Aktivierung zur Verbesserung des Tag-Nacht-Rhythmus führe. Die Pflegekräfte werden körperlich weniger belastet und können ergonomisch korrekt arbeiten, so die beiden Kardiologen.

Freude bei Frauenhaus und Hospizdienst

Alle Genannten gehören dem Orgakreis ebenso an wie „Webmaster“ Paul Friedek, Werkstattleiter der Lebenshilfe, und Peter Spengler (ehemals RHEINPFALZ). Das Gremium war sich beim ersten Treffen nach dem Lauf einig, dass es bei einem so großen Batzen Geld weitere Nutznießer geben sollte: Dem Dürkheimer Frauenhaus und dem Ambulanten Hospizdienst werden je 2500 Euro überwiesen.

Bei beiden weiß man das Geld ebenfalls gut angelegt. Im Frauenhaus sollen neu angelegte Hochbeete im Freien bepflanzt werden, außerdem kann der Trägerverein „Lila Villa“ Außenspielgeräte für die Kinder im Haus anschaffen, freute sich Vorstandssprecherin Marita Zeppei. Geradezu euphorisch reagierte Christiane Kicherer auf die gute Nachricht für den Ambulanten Hospizdienst. „Wissen Sie, wir sind durch die Insolvenz doch ziemlich gebeutelt“, verwies die AHD-Leiterin auf das finanzielle Aus der Christlichen Sozialstation im vergangenen Jahr und den damit verbundenen Wechsel unter das Dach der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die unverhoffte Zuwendung hilft ihr, die Arbeit der Ehrenamtlichen in der Hospiz- wie in der Trauerarbeit zu finanzieren, etwa bei der Aus- und Fortbildung von Helferinnen und Helfern. „Gerade beginnen wieder vier neu im Hospiz.“

Nächster Lauf startet am 1. September

Das Orgateam unterstützt den AHD aus doppeltem Grund sehr gern: Zu der wertvollen Arbeit, die Menschen dort unentgeltlich leisten, kommt das Engagement der Gruppe beim Benefizlauf selbst: Seit Jahren steuern die „Walking Girls“ dank ihrer Sponsoren regelmäßig einen vierstelligen Spendenbetrag zum Gesamtergebnis bei.

Wer nachgerechnet hat: Die restlichen 248 Euro des Jahreserlöses 2023 bleiben auf dem Konto als „Grundstock“ für den zehnten Salinenlauf. Er startet am 1. September, Schlusstag mit dem obligatorischen Gemeinschaftslaufen ist Samstag, 28. September (10 bis 13 Uhr).