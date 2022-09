Die Tafel Bad Dürkheim wird mit einem Infostand am Samstag beim RHEINPFALZ-Benefizlauf von 10 bis 13 Uhr am Gradierbau über ihre Arbeit und die aktuellen Probleme informieren. Wie berichtet, geht der Erlös des Salinenlaufs aus Spenden-, Sponsoren- und Startgeldern schwerpunktmäßig an die soziale Einrichtung, die derzeit mit Liefer- und Personalengpässen zu kämpfen hat. „Vielleicht überlegt sich ja die eine oder der andere aus dem Teilnehmerkreis, auch einmal bei der Ausgabe von Lebens- und Bedarfsmitteln bei der Tafel zu helfen – womöglich gar regelmäßig. Das wäre ein wunderbarer Nebeneffekt des Benefizlaufs 2022“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Und Tafel-Vorsitzender Werner Grill ergänzt: „In einer Zeit wie heute ist es wichtiger denn je, zusammenzuhalten und gerade den Schwächsten zu helfen.“

Für Gemälde spenden

Ein zweiter Nebeneffekt ist die Aktion von Mechthilde Gairing, die wie im vergangenen Jahr fürs Mehrgenerationenhaus diesmal ein Bild des Tafel-Gebäudes in der Gaustraße in ihrem typischen Pop-Art-Stil kreiert hat und es für den Mindestwert von 500 Euro der Tafel überlassen möchte – die Kaufsumme stellt sie via Salinenlauf dem guten Zweck zur Verfügung. Für das Gemälde, dessen Original derzeit im Schaufenster der Apotheke am Obermarkt ausgestellt ist, kann man bis 31. Oktober auf das Konto IBAN DE38 5465 1240 0005 9435 01 bei der Sparkasse Rhein-Haardt auch kleinere Einzelbeträge einzahlen. „Wenn die Gesamtsumme mindestens erreicht ist, spendet Frau Gairing das Bild der Tafel Bad Dürkheim“, sagt Grill. Mehr Infos zur Künstlerin und ihrer Technik: www.pfalz-pop.de.