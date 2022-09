Beim Dürkheimer Salinenlauf sind alle Jahre auch etliche Kinder mit von der Partie. „Habt ihr Lust, auch mal mitzumachen?“ Mit dieser Frage wendet sich Maskottchen Merki in diesem Jahr speziell an Kids bis zwölf Jahren. Sie sind eingeladen, am Samstag, 24. September, an der Seite des drolligen Erdmännchens zwischen 11 und 12 Uhr am Gradierbau ein bisschen zu laufen.

Hinter Merki und der Sonderaktion zum achten RHEINPFALZ-Benefizlauf stehen Markus und Sabine Merk. Der frühere Fußball-Weltschiedsrichter vom 1. FC Kaiserslautern und seine Frau haben vor gut einem Jahr die Stiftung „BeMERKenswert bewegend“ ins Leben gerufen, die Kinder an gesunden Sport und Bewegung heranführen möchte. „Wir arbeiten bisher fast komplett unter dem allgemeinen Radar“, sagt Merk. Unter anderem hat das Ehepaar bei einem Schulwettbewerb mehreren Grundschulklassen in Frankenthal einen Tag in der dortigen Kletterhalle ermöglicht. Jetzt möchten die beiden die Kulisse des Salinenlaufs nutzen, um sich und ihre Idee in Bad Dürkheim vorzustellen. Bereits zweimal hat sich Markus Merk, der mit seiner Frau als passionierte Trailläufer in aller Welt unterwegs ist, als Schirmherr des Benefizlaufs in den Dienst der guten Sache gestellt.

Diesmal hat die gute Sache einen doppelten Effekt. Zum einen gesunde Bewegung an der frischen Luft für Jungs und Mädels, die womöglich nicht nur in den beiden letzten Jahren unter Corona-Umständen zu wenig davon hatten. Zum anderen die Unterstützung des sozialen Gedankens beim Salinenlauf, etwas für sich und seine Gesundheit zu tun und zugleich gemeinsam etwas für andere Menschen, die Hilfe brauchen. Weil „BeMERKenswert bewegend“ mit seiner Intention allgemein und insbesondere mit Blick auf Kinder exakt auf der Wellenlänge der Salinenlauf-Organisatoren und deren Motto „Menschen bewegen“ liegt, freuen auch sie sich über alle kleinen Menschen, die am 24. September mit Merki mitlaufen möchten. Und nicht zuletzt über den Nebeneffekt fürs Spendenkonto, der beim Salinenlauf zugleich angestrebt wird. Damit die Kids nichts von ihrem sauer verdienten Taschengeld abknapsen müssen, fließt für jedes Kind pro Runde ein Euro vom Stiftungsfond in den Spendentopf.

Bewegung fördern

Wie für die Großen beim Benefizlauf gilt auch für die Kleinen: Jede und jeder läuft so, wie er oder sie möchte. Es geht nicht um Tempo, Ausdauer oder Rekorde, sondern um das Miteinander und die Freude an der Bewegung. Einen Preis haben alle von vornherein sicher: Jedes Kind bekommt für seine Teilnahme von Merki eine ganz spezielle Holzmedaille.

„Kinder sind der Inbegriff von Bewegungsfreude“, weiß man beim Kinderschutzbund. „Bei jeder Gelegenheit rennen, raufen, hüpfen, klettern oder balancieren sie.“ Dennoch sei der Mangel an körperlicher Aktivität von Kindern mittlerweile ganz abseits von Corona zu einem ernsten Problem geworden – für die gesamte Gesellschaft. „Etwa jedes fünfte Kind ist übergewichtig, die Folgen von Bewegungsmangel reichen über mangelnde körperliche Fitness, Haltungsschäden bis zu geringerer geistiger Leistungsfähigkeit“, so der Kinderschutzbund. Hier möchte die Merk’sche Stiftung beim Salinenlauf zu einer Besserung ansetzen. „Wir freuen uns, wenn viele Kinder bei unserer Idee mitmachen, sich mit Merki für die gute Sache bewegen und wir gemeinsam Spaß haben. Deshalb, liebe Eltern und Kinder: Kommt an die Saline!“