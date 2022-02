Die Lebenshilfe in Ahrweiler hat sich bei den Organisatoren des Dürkheimer Benefizlaufs „von ganzem Herzen für Ihre Großzügigkeit“ in Form einer fünfstelligen Spendensumme bedankt. Sie helfe, „auch in Zukunft wieder für Menschen mit Beeinträchtigungen ein eigenes Zuhause aufzubauen und das Erlebte zu bewältigen. Dank Ihrer Hilfe können wir nach der Flutkatastrophe wieder neue Hoffnung schöpfen.“

Der Rekorderlös von 24.000 Euro aus dem Lauf im September war je zur Hälfte an die Lebenshilfe und das Mehrgenerationenhaus in Ahrweiler gegangen, deren Gebäude in der verheerenden Flutnacht Mitte Juli völlig zerstört worden waren. Im Lebenshilfe-Haus in Sinzig waren zwölf Bewohner ums Leben gekommen, zwei Dutzend hatten zwischenzeitlich auf mehrere Behelfsunterkünfte verteilt werden müssen. Die RHEINPFALZ gibt den Dank gern an alle Sportler, Spender und Sponsoren des Benefizlaufs 2021 weiter.