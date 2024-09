Der 10. RHEINPFALZ-Benefizlauf geht am Samstag nach vier Wochen mit dem Gemeinschaftsfinaltag von 10 bis 13 Uhr am Gradierbau zu Ende – mit Besonderheiten zum „Runden“.

So hat kein Geringerer als der höchste Repräsentant des Landes (erneut) die Schirmherrschaft zur zehnten Auflage übernommen. Alexander Schweitzer, seit Juli Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hat die Anfrage des Orgateams wie schon 2021 mit einer spontanen Zusage beantwortet. Vor drei Jahren hatten die Veranstalter vor dem Start festgelegt, dass der gesamte Erlös des Laufs der Flutkatastrophen-Hilfe an der Ahr zugutekommen sollte und den damaligen SPD-Sozialminister um werbende Unterstützung gebeten. Dass am Ende das bisherige Rekordergebnis von 24.000 Euro stand (die zu gleichen Teilen an das Mehrgenerationenhaus und die Lebenshilfe in Bad Neuenahr flossen), wollte das Orgateam vor dem Jubiläum als gutes Omen interpretieren, Schweitzers vermeintliche „Gabe“ als Glücksbringer erneut zu testen. Für den Südpfälzer keine Frage: „Als Ministerpräsident gratuliere ich herzlich zu zehn Jahren RHEINPFALZ-Benefizlauf in Bad Dürkheim“, schreibt Schweitzer in einer Grußbotschaft. „Der Salinenlauf hat sich zu einer lebendigen Tradition in unserer Region entwickelt, die den Gemeinschaftssinn stärkt und einen bedeutenden Beitrag zu sozialen Projekten leistet. Die Läufer und Läuferinnen und alle Engagierten haben eine wichtige Botschaft: Gemeinsam erreichen wir viel Gutes.“

Diese Botschaft haben auch Schweitzers Genossen vor Ort vernommen. Für Freitag hat Unterbezirkschef Christoph Glogger zusammen mit den Abgeordneten Isabel Mackensen-Geis (MdB) und Christoph Spies (MdL) einige SPDler zusammengetrommelt, um unter Sponsoring der drei ihren Beitrag zum Jubiläumserlös beizusteuern (ab 15 Uhr, Mitläufer willkommen). Freitag deshalb, weil alle Genannten am Samstag beim Landesparteitag der SPD zugange sind – was natürlich auch den Ministerpräsidenten abhält, anders als 2021 persönlich in Bad Dürkheim vorbeizuschauen.

Ehepaar Merk übernimmt Startgeld für Kinder

Ebenso ist Markus Merk diesmal zusammen mit seiner Frau Sabine beim Finale verhindert. Dennoch unterstützt das Ehepaar die gute Sache. Mit ihrer Stiftung „BeMERKenswert bewegend“ haben sie insbesondere ein Auge darauf, dass junge Menschen sich sportlich betätigen. Daher übernehmen sie für Kinder bis zwölf Jahren am Samstag nicht nur das Startgeld, sondern zahlen pro Runde, die die Kids absolvieren, eine „Prämie“ von drei Euro. Wer mitmachen möchte, kommt zwischen 10 und 12 Uhr ans RHEINPFALZ-Zelt am Gradierbau.

Dort haben die ersten Kinder ihren Einsatz schon geschafft. Die Zwillinge Erik und Martha haben am Sonntag die Saline zehnmal umrundet. Beide sind für ihren Onkel Robert Bastian eingesprungen, der als einer der fleißigsten Spendensammler der letzten Jahre familiär verhindert ist. Und weil die beiden Achtjährigen ausdauermäßig natürlich nicht mit dem Marathoni mithalten können, hat Großmama Christl Bastian, Ehrenvorsitzende des Fördervereins Gradierbau, die Prämien angepasst. So kommen von den Geschwistern und ihrer Mutter Angelika Bastian glatte 500 Euro aufs Konto. Plus 60 von den Merks.

Weinprinz Rani ist auch am Start

Das mag nicht zuletzt Rani Kurajouli ein Ansporn sein. Der 19-Jährige mag aktuell als prominentester Dürkheimer gelten, seit er vor gut zwei Wochen als erster Mann zum Weinprinzen der Kurstadt gekürt wurde. „Klar, ich wäre sowieso mitgelaufen“, erklärte er auf die Anfrage der Ausrichter, ob er sich als „Hoheit und Jubiläumsstargast“ für den guten Zweck engagieren würde – mit oder ohne Krone. Den Benefizlauf findet Rani eine „coole Sache“, für die er sich unter anderem in Winzerkreisen auf Sponsorensuche machen wollte.

Auf einen der treuesten Sponsoren des Salinenlaufs ist ebenfalls Verlass. Sven Stiegler lässt sich von Beginn an als Geldgeber des Dürkheimer Laufclubs nicht lumpen, dessen jährlichen Start als Vorstandsvize stets mit einem vierstelligen Betrag zu versilbern. Am Samstag stiftet der Edeka-Franchiser zusätzlich wieder das stille Wasser für die Läuferinnen und Läufer – und frisches Obst für deren Stärkung. „Solches Engagement sorgt neben der logistischen Unterstützung der RHEINPFALZ und dem ehrenamtlichen Einsatz des sechsköpfigen Orgateams aus Lebenshilfe, MGH und Krankenhaus dafür, dass wir in all den Jahren jeden einzelnen Spendeneuro an die sozialen Einrichtungen und die gemeinnützigen Vereine in Bad Dürkheim weitergeben konnten“, betont Orgachef Peter Spengler (ehemals RHEINPFALZ). Sein Traum: Dank der Treue und des Einsatzes der inzwischen meist weit über 300 Starter mit nochmals rund 20.000 Euro in diesem Jahr die Gesamtmarke von 150.000 in zehn Jahren zu knacken.

Auszeichnung für besonders treue Starter

Und noch eine Jubiläumsaktion: Für die Akteure und Gruppen mit den meisten Starts seit 2015 gibt es am Samstag eine Flasche Wein von der Lebenshilfe. Der Benefizlauf ist zugleich Auftakt für das Salinenfest des Fördervereins Gradierbau am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.