Noch rund eine Woche läuft die Versteigerung von zwei FCK-Bällen und fünf signierten Trikots des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern zugunsten einer Familie, die durch eine Tragödie in Not geraten ist.Das Schicksal der Familie hat viele Menschen in der Region bewegt: Im Januar entdeckten Rettungskräfte einen Vater mit seinen beiden Kindern tot in einem ausgebrannten Auto an der B 37 bei Bad Dürkheim. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann seine Tochter, seinen Sohn und sich selbst getötet hat.

Der 1. FC Kaiserslautern und der Kiwanis Club Weinstraße haben gemeinsam mit der RHEINPFALZ eine Hilfsaktion für die Familie initiiert: Noch bis Sonntag, 14. März, läuft die Versteigerung der Trikots und der Bälle des Drittligisten. Die Gebote für einen Ball liegen derzeit zwischen 75 und 222,22 Euro. Für ein Trikot haben FCK-Freunde aus der Pfalz und sogar eine Anhängerin aus Paderborn zwischen 150 und 250 Euro geboten.

Für die Aktion hat der Kiwanis Club Weinstraße ein Konto eingerichtet, auf das auch gespendet werden kann, ohne an der Auktion teilzunehmen. Den Grundstock hat Kiwanis selbst gelegt und bereits 1500 Euro überwiesen. Wer sich für ein Trikot (Mindestgebot 100 Euro) oder einen Ball (Mindestgebot 50 Euro) interessiert, der kann bis 14. März sein Gebot unter Nennung von Name, Adresse und Telefonnummer schriftlich einreichen per Mail an: fckhilft@rheinpfalz.de oder postalisch an die RHEINPFALZ-Lokalredaktion, Mannheimer Straße 10, 67098 Bad Dürkheim. Gebote sind bindend. Die Höchstbietenden werden von uns informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Spendenkonto des KC Weinstraße ist bei der Sparkasse Rhein-Haardt angelegt. Iban: DE22 5465 1240 0005 8244 79, Bic: MALADE51DKH.