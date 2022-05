Neue Gleise und andere Sanierungen: Die Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Ruchheim und Maxdorf sind bald fertig. Doch bevor die Rhein-Haardtbahn wieder zweigleisig fährt, gibt es am Wochenende erneut Einschränkungen, die auch Bad Dürkheim betreffen.

Es liegt alles im Zeitplan und wahrscheinlich kann die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH das „voraussichtlich“ tilgen. Denn „voraussichtlich bis Sonntag, 15. Mai“, sollten die Arbeiten an der Rhein-Haardtbahn-Strecke zwischen Ruchheim und Maxdorf dauern, kündigte die RNV an, im September 2021 war das, vor acht Monaten also. Nun meldet das Unternehmen Vollzug: ab Montag, 16. Mai, sollen die Bahnen der Linien 4/4A und 9 in beiden Richtungen wieder zweigleisig fahren. An zwei Brücken Ruchheim und Maxdorf, auf denen die Gleise der RNV verlaufen, waren Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten notwendig geworden. Zudem wurden teilweise die Gleise erneuert. Eine der beiden Brücken kreuzt die A61 nördlich, in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen, an dem sich die A61 und die A650 treffen. Östlich hiervon kreuzt die zweite Brücke den Neugraben sowie einen Wirtschaftsweg.

Auswirkungen auf Linien 4/4A und 9

Laut RNV hatten die Arbeiten Auswirkungen auf den Betrieb der Linien 4/4A und 9. Während der gesamten Bauzeit war nur ein eingleisiger Betrieb zwischen den Haltestellen Ruchheim und Maxdorf möglich, sodass sich die Fahrzeit von regulär drei Minuten auf fünf Minuten verlängerte. Diese Lösung konnte jedoch über Monate aufrechterhalten werden – mit Ausnahme von drei Umbauwochenenden. Und genau solch ein Umbauwochenende bringt noch einmal Unannehmlichkeiten mit sich, bevor die Strecke wieder gänzlich freigegeben wird. Von Samstag, 14. Mai, ab etwa 2 Uhr, bis Montag, 16. Mai, etwa 4 Uhr, ist die Bahnstrecke zwischen Oggersheim und Maxdorf gesperrt, wie der Verkehrsbetrieb mitteilt. Die Bahnen der Linie 4/4A verkehren lediglich zwischen Mannheim-Waldfriedhof/Käfertaler Wald und Oggersheim. Zwischen Maxdorf und Bad Dürkheim wird ein Pendelverkehr mit Bahnen (Linie 9) eingesetzt.

Die Haltestellen Westlich B9 und Ruchheim können von den Bahnen der Linie 4/4A und 9 in dieser Zeit nicht bedient werden. Zwischen Oggersheim und Maxdorf richtet die RNV deshalb einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Diese bedienen die Haltestelle Westlich B9 sowie die Ersatzhaltestelle Ruchheim.