Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert auf der Rhein-Haardtbahnstrecke in der Nähe der Haltestelle Ellerstadt Ost am Wochenende eine Weiche. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 16. Mai, und gehen bis Montag, 18. Mai, frühmorgens. Das teilt das Unternehmen mit. Während der Arbeiten ist die Strecke der Linien 4, 4A und 9 zwischen Ellerstadt Ost und Bad Dürkheim gesperrt. Die rnv richtet in dieser Zeit einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen Maxdorf und Bad Dürkheim Bahnhof ein.