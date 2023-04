Der RFV Weisenheim/Sand richtet am Samstag und Sonntag sein Dressurturnier auf der Anlage am Reitweg aus. Insgesamt elf Prüfungen stehen an. „Wir freuen uns sehr, hoffen auf gutes Wetter“, sagt Vanessa Mertel, die Vorsitzende des RFV.

Die Prüfungen beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 8 Uhr. „Insgesamt haben bislang 192 Teilnehmer für das Dressurturnier gemeldet“, sagt Mertel. Die Starterinnen und Starter kommen nicht nur aus der Bundesrepublik, sondern auch aus Luxemburg, der Schweiz und Frankreich. „Wir freuen uns natürlich auch über die internationalen Gäste“, betont die Weisenheimer Vereinsvorsitzende.

Christensen mit Chancen

Der Reit- und Fahrverein selbst schickt wieder einige Jungreiterinnen und -reiter an den Start, die um die vorderen Platzierungen mitmischen sollen.

„Die Prüfung mit dem höchsten Stellenwert ist die Dressurprüfung der Klasse M, die am Sonntag um 13.30 Uhr beginnt“, sagt Mertel. Für den RFV tritt dabei wohl Monica Christensen an. Sie ist ebenfalls eine der Reiterinnen, die durchaus Chancen haben, aufs Podium zu kommen. Diese Dressurprüfung ist zugleich der Höhepunkt des Turniers. Gegen 17 Uhr am Sonntag gehen die Wettbewerbe laut der Vorsitzenden voraussichtlich zu Ende.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verein erstmals die Dressur- von den Springprüfungen getrennt. Letztere werden am 1. und 2. Juli austragen. Die Anzahl der Meldungen sei im Vergleich zum vergangenen Jahr wieder höher, freut sich Mertel. Der RFV sorge auch für kulinarische Feinheiten. „Wir sind gerüstet. Wenn das Wetter hält, wäre es natürlich super“, sagt sie.