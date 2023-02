Die Bücherei, der Kulturverein, der TSV, die protestantische Kirchengemeinde sowie die Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen sind im vergangenen Jahr mit insgesamt 16.500 Euro bedacht worden.

Wie der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Fred Krebs, auf Anfrage mitteilte, wurde die Bücherei beim Kauf eines Bücherschranks für Kinder- und Jugendbücher unterstützt, der Kulturverein bei einer Theatervorstellung für Kinder und Familien. Der TSV Freinsheim erhielt einen Zuschuss zur energetischen und behindertengerechten Renovierung von Turnhalle und Funktionsräumen. Zum barrierefreien Umbau des Eingangs zum Gemeindehaus gab es eine Finanzspritze für die protestantische Kirchengemeinde. Für die Nutzung von digitalen Medien im Sprachunterricht erhielt die Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen eine finanzielle Unterstützung.

Das Stiftungsvermögen besteht Krebs zufolge im Wesentlichen aus einem Hektar Weinbergen sowie aus den Wohnhäusern der Stiftung in der Retzerstraße. Die Erbbaupacht und Weinbergspacht wird jedes Jahr ausgeschüttet. Unter dem Dach der Retzerstiftung befindet sich außerdem seit 2020 die Treuhandstiftung der Stadt Freinsheim, von dieser gestiftet aus dem Erbe von Rosel Hemmerle, sowie das Treuhandvermögen Aul-Brücker aus dem Erbe von Elfriede Brücker. Letztere wollte, dass aus ihrem Nachlass die Kita an der Bach begünstigt wird. Entsprechend wurde wunschgemäß am Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes, am 26. September, ein Teil der Zuwendung in Form von Spielzeug, Sachbüchern, Äpfeln und Apfelsaft im Kindergarten überreicht. Unterstützt wurde die Stiftung dabei vom Obsthof Schick und der Buchhandlung Schanzenbächer.