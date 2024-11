Ein Verletzter musste nach einem Verkehrsunfall in Kallstadt am Sonntagmittag mit dem Rettungshubschrauber in einen Klinik gebracht werden. Wie Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim, am Sonntagnachmittag mitteilte, war der Fahrer des Pkw am Sonntag gegen 15 Uhr aus unbekannter Ursache an eine Hauswand geprallt. Das automatische E-Callsystem des Fahrzeugs hatte dann die Alarmierung der Wehren aus Kallstadt und Freinsheim ausgelöst, die den Fahrer aus dem Fahrzeug befreiten. Die weitere Versorgung übernahm der Rettungsdienst. Die Freinsheimer Einsatzkräfte konnten noch vor Erreichen der Einsatzstelle die Anfahrt abbrechen, da keine weiteren Kräfte benötigt wurden. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte beteiligt, sie rückten in vier Fahrzeugen aus. Die Polizei war mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort.