Am Samstagabend hat sich eine Frau im Bereich des Heidefelsens im Pfälzerwald verletzt und war nicht mehr gehfähig. Um 21.30 Uhr forderte der alarmierte Rettungsdienst die Freinsheimer Feuerwehr als Unterstützung an. Er hatte die Verletzte soweit möglich medizinisch versorgt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Leuten angerückten, brachten die Frau mittels einer Schleifkorbtrage zu Fuß bis zum Parkplatz an der Lindemannsruhe. „Dort hat der Rettungsdienst alles Weitere veranlasst“, berichteten sie. Gegen 22.45 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr vorbei.