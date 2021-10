Am frühen Sonntagabend ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim mit zwei Fahrzeugen in den Wald ausgerückt. Grund war eine Wanderin, die dort so schwer gestürzt war, dass sie vom Rettungsdienst und Notarzt behandelt und versorgt werden musste. Die Einsatzstelle befand sich nach Angaben der Feuerwehr von der L518, die zwischen Lindemannsruhe und Höningen verläuft, ungefähr einen Kilometer tief im Wald und konnte nur zu Fuß erreicht werden. Daher wurde die Patientin mittels einer Schleifkorbtrage und der Manpower der Retter schonend zum Rettungswagen getragen. Wie sich bei der Behandlung der Frau herausstellte, hatte sie sich bei ihrem Sturz das Bein gebrochen. Nach circa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet. Neben ihnen und dem Rettungsdienst war auch eine Polizeistreife vor Ort.