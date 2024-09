Das Bad Dürkheimer Restaurant „Joujou“ hat den Metro Gastropreis in der Kategorie Nachhaltigkeit gewonnen. Wie der Großmarktbetreiber Metro Deutschland in einer Pressemitteilung schreibt, habe das biozertifizierte „Joujou“ ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept: „Von den grundsätzlich veganen und glutenfreien Speisen, die wahlweise mit regionalem Fleisch oder Fisch ergänzt werden können, über die Einrichtung bis hin zum Ressourcenmanagement. Damit setzt es einen inspirierenden Maßstab und Ansporn für die Gastronomiebranche“, heißt es in der Begründung. Das „Joujou“ gewinne einen Profi-Tag mit Tim und Katharina Raue sowie 500 Euro Einkaufsguthaben. Die Entscheidung in der Kategorie Nachhaltigkeit habe eine dreiköpfige Fachjury getroffen. Die Preisverleihung findet am 30. September in Düsseldorf statt. Der Metro Gastropreis wurde laut Mitteilung erstmals vergeben. Ausgezeichnet werden demnach Betriebe, „die besonders engagiert und innovativ vorgehen und eine Inspirationsquelle für andere Betriebe sein können“.