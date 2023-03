Bereits zwischen vom Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, haben Unbekannte in der Herrenstraße in Freinsheim die Fassade eines Restaurants mit brauner Farbe beschmiert. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Weitere Anwohner, die ebenfalls Opfer einer solchen Sachbeschädigung wurden, sowie Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.