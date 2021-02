„Wir wollen, dass alle Ellerstadter Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse die Grundschule an ihrem Wohnort besuchen können.“ Diese Zielsetzung haben Vertreter der politischen Fraktionen in Ellerstadt formuliert.

Mit Bürgermeisterin, Beigeordneten und Schulelternbeirat der Grundschule Ellerstadt-Friedelsheim-Gönnheim haben sie eine entsprechende Resolution verfasst, die sie nach eigenen Angaben am Mittwoch an Kommune, Kreis und Land geschickt haben.

Kinder sollten pendeln

Hintergrund der Forderung sind die jüngsten Entwicklungen an der verbundenen Grundschule. Hier stand kürzlich im Raum, dass beide Schulstandorte jeweils nur gewisse Klassenstufen anbieten. Die Kinder sollten pendeln. Weil die für Schulen zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion aber schließlich doch weitere Mittel zur Verfügung stellte, kann der Schulbetrieb zunächst weitergeführt werden wie gewohnt. Die Umstrukturierung wurde erst einmal ausgesetzt. „Es muss nun eine zukunftsorientierte, langfristige Lösung über das Schuljahr 2021/2022 hinaus her“, heißt es in der Resolution. Die Regelungen und die Besonderheit der Schule mit zwei Standorten basierten auf einer Organisationsverfügung von 1972. Beide Schulstandorte wiesen aktuell eine gute Auslastung aus, so die Unterzeichner.

Schulträgerausschuss tagt

Diskutiert werden soll das Thema am Montag, 22. Februar, in einer Sitzung des Schulträgerausschuss. Zuschauer können unter Einhaltung der Hygienebestimmungen im Rathaus an der Sitzung teilnehmen, die als Videokonferenz stattfindet. jpl